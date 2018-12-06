В Вене приступили к заседанию министров стран ОПЕК

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-06T13:56:44+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице Австрии Вене началось заседание министров стран-членов ОПЕК.

Предполагаеься, что во время переговоров стороны выслушают рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+.

Напомним, накануне в Вене прошло заседание комитета, в ходе которого альянсу было порекомендовано сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года на 1,3 млн баррелей в сутки относительно уровня октября 2018-го, пока без конкретного объема снижения.

В настоящий момент США интенсивно добывают сланцевое "черное золото", при том что спрос продолжает уменьшаться. По этой причине возникает необходимость в сокращении добычи нефти.

Тем не менее, известно, что страны-участницы ОПЕК+ не всегда следуют рекомендациям секретариата, в связи с чем окончательное решение будет принято в ходе следующего заседания.

Отметим, заседание министров всех стран ОПЕК+ пройдет в Вене 7 декабря.