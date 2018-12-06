В результате взрыва в Иране погибли не менее двух человек

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-06T13:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

По меньшей мере два человека погибли в результате взрыв в городе Чехбехар, расположенном на юго-востоке Ирана. Такие данные предоставили местные власти.

На настоящий момент известно также о четырех пострадавших, среди которых есть женщины и дети. Между тем, главной целью террористов был полицейский участок. Пострадал ли кто из правоохранителей пока неизвестно.

По данным агентства Tasnim, взрывное устройство находилось в автомобиле, который террорист-смертник направил в сторону здания полиции. Фотографии с места происшествия свидетельствуют о том, что расположенные в зоне взрывной волны сооружения серьезно пострадали.

В районе ЧП продолжают работать правоохранители и медики. Проводится разбор завалов. Между тем, ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за случившееся.

Напомним, что в сентябре этого года еще один теракт был осуществлен также во время военного парада в иранском городе Ахваз. Тогда боевики открыли огонь по участникам и зрителям памятного мероприятия. По данным сайта kp.ru, погибли не менее 24 человек.