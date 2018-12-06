2018-12-06T14:03:52+03:00
Общество

Госдума рассмотрит законопроект о запрете выдавать разрешение на оружие до 21 года

Инициатива не будет затрагивать военнослужащих и охотников
Сакина НУРИЕВА
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Госдума рассмотрит законопроект о запрете выдавать разрешение на оружие до 21 годаГосдума рассмотрит законопроект о запрете выдавать разрешение на оружие до 21 годаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Госдуму внесли законопроект о повышении до 21 года возраста, по достижении которого можно получить разрешение на огнестрельное оружие. Об этом сообщается на сайте органа.

Законопроектом устанавливается, что граждане РФ наделяются правом на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, газового оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны, спортивного оружия, охотничьего оружия, сигнального оружия по достижении возраста 21 года, говорится в пояснительной записке к инициативе.

Законопроект не будет касаться военнослужащих и охотников.

Кроме того, региональным заксобраниям предлогается право снижать возраст приобретения оружия до 18 лет.

Также право на приобретение холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами или казачьей формой предлагается предоставить гражданам РФ, достигшим 18-летия.

Напомним, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия.

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