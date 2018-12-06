В Подмосковье 17-летний боксер пропустил удар в челюсть и впал в кому

СЕГОДНЯ 13:51 2018-12-06T14:10:46+03:00

Юноша во время спарринга получил удар в челюсть и впал в кому Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Во время тренировки по боксу в подмосковной Коломне 17-летний спортсмен пропустил удар в челюсть и впал в кому. По факту инцидента в спортшколе "Авангард" проводится внутренне расследование. Такое заявление сделал начальник отдела физической культуры и спорта местного управления по физической культуре, спорту и социальной политики Евгений Мазаев.

Известно, что инцидент произошел в минувшую среду, 5 декабря. Молодой человек получил тяжелую травму голову во время тренировки и спустя некоторое время потерял сознание. Его в экстренном порядке доставили в больницу и прооперировали.

"Это чисто несчастный случай, с тренером всё обсуждено, объяснительные с него все взяты. Проводится сейчас внутреннее расследование в школе", - цитирует РИА Новости Мазаева.

По его словам, директор спортивной школы и его заместитель прибыли в больницу к пострадавшему ребенку сразу в день инцидента, где пообщались с папой мальчика, а также его дедушкой. Мазаев уверяет, что у родителей нет никаких претензий к тренеру.

Сайт kp.ru писал о том, что похожий случай произошел в октябре в Рязани. 16-летний боксер вернулся с тренировки и стал жаловаться на головную боль. Прибывшие в общежитие колледжа врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму. Уже в карете скорой помощи юноша впал в кому и очнулся только через две недели.