2018-12-06T14:13:00+03:00
Звезды

Режиссер Сергей Михалков выступил против западных фильмов

Он считает, что россияне «кормят» тех, кто накладывает на Россию санкции
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Режиссер Сергей Михалков выступил против западных фильмовРежиссер Сергей Михалков выступил против западных фильмовФото: REUTERS
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Режиссер Сергей Михалков выступил против показа западных фильмов в российских кинотеатрах. По его мнению, россияне «кормят» тех, кто накладывает на Россию бесконечные санкции.

- Мы слишком много денег отдаем людям, которые нас не уважают... Нам объявляют санкции, нас пытаются нагнуть, а мы отдаем им деньги. Мне, как гражданину страны, обидно, что те, кто нас не уважает, собирают миллиарды в российском прокате. Почему мы должны их кормить, -возмутился Михалков.

Однако на премии «Событие года» российский режиссер не смог ответить журналистам на вопрос «В каких пропорциях нужно показывать иностранное и российское кино в прокате?», сообщает "ТАСС".

- Это всё надо считать, - заявил режиссер.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр культуры РФ, Владимир Мединский, отметил, что России нужно снимать больше блокбастеров, чтобы увеличить сбор отечественных фильмов и достойно конкурировать с голливудскими кинолентами.

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