Порошенко сообщил о усилении военных сил на границе с Россией

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-06T14:38:26+03:00

Порошенко заявил о военном усилении на границе с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины намерен передислоцировать боевые части и подразделения на «наиболее опасные направления»

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства», - указал президент Украины.

По его словам, боевые части и подразделения вооруженных сил Украины будут передислоцированы «на наиболее опасные направления» для усиления оборонительной возможности государства.

Напомним, что ранее на Украине ввели военное положение в десяти областях. Власти страны начали полномасштабные учения на приграничных территориях. Накануне испытания крылатых ракет прошли в Одесской области. Ранее военные учения состоялись в Азовском море.