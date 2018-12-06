2018-12-06T14:38:26+03:00
Политика

Порошенко сообщил о усилении военных сил на границе с Россией

Президент Украины намерен передислоцировать боевые части и подразделения на «наиболее опасные направления»
Алена Басавина
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Порошенко заявил о военном усилении на границе с РоссиейПорошенко заявил о военном усилении на границе с РоссиейФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Украинский лидер Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства», - указал президент Украины.

По его словам, боевые части и подразделения вооруженных сил Украины будут передислоцированы «на наиболее опасные направления» для усиления оборонительной возможности государства.

Напомним, что ранее на Украине ввели военное положение в десяти областях. Власти страны начали полномасштабные учения на приграничных территориях. Накануне испытания крылатых ракет прошли в Одесской области. Ранее военные учения состоялись в Азовском море.

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