Порошенко сообщил о усилении военных сил на границе с Россией
Украинский лидер Петр Порошенко заявил о наращивании группировок войск на границе с Россией. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Важным элементом адекватного ответа на действия агрессора является наращивание группировок войск в соответствии с утвержденным мной стратегическим замыслом применения сил обороны государства», - указал президент Украины.
По его словам, боевые части и подразделения вооруженных сил Украины будут передислоцированы «на наиболее опасные направления» для усиления оборонительной возможности государства.
Напомним, что ранее на Украине ввели военное положение в десяти областях. Власти страны начали полномасштабные учения на приграничных территориях. Накануне испытания крылатых ракет прошли в Одесской области. Ранее военные учения состоялись в Азовском море.