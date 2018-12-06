2018-12-06T14:43:19+03:00
Политика

Медведев рассказал о проблемах цифровизации экономики

По словам премьер-министра, в России наблюдается увеличение безработицы
Алена Басавина
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Медведев рассказал о цифровизации экономикиМедведев рассказал о цифровизации экономикиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Цифровизация экономики создает риск увеличения безработицы. Об этом рассказал премьер-министр России Димитрий Медведев.

«В ряде случаев внедрение современных цифровых технологий действительно означает изменение количества рабочих мест... Вызов, связанный с цифровизацией, он такого рода проблемы создает», - цитирует слова Медведева РИА Новости.

По его словам, цифровизация — это вызов, с которым столкнулась не только Россия, но и все человечество. Дмитрий Медведев считает, что для снижения отрицательных явлений цифры необходимо предпринимать усилия.

Политик отмечает, что на данный момент в России беспрецедентная ситуация с безработицей: 4,7% по данным международной организации труда. Такое достижение, считает Дмитрий Медведев, нужно сохранить по максимуму.

Россиян надо готовить к более высокотехнологичным рабочим местам. Эта задача стоит сейчас перед программами переподготовки.

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