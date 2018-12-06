МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку

СЕГОДНЯ 14:32 2018-12-06T14:44:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Министр иностранных дел Хайко Маас Германии заявил о необходимости вернуть в международную повестку договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за кризиса, сложившегося вокруг него. Об этом он сообщил перед началом Совета глав МИД стран ОБСЕ.

«Мы поговорим о контроле над вооружениями. Особенно в свете кризиса ДРСМД мы должны вновь поставить этот вопрос в международной повестке дня», - сказал министр.

Напомним, ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что сохранение ДРСМД выгодно для Европы.

«Мы можем больше всех потерять в свете как торгового конфликта между США и Китаем, так и стратегического обострения отношений между США, с одной стороны, и Россией и Китаем, с другой», - заявил министр.

Он отметил, что прежде всего соглашение выгодно для Европы, поэтому европейские государства заинтересованы в его сохранении.