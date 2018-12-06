СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником

СЕГОДНЯ 14:53 2018-12-06T15:22:59+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту инцидента подростом из Москвы, который пришел в школу с ножом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве по факту инцидента в столичной школе возбуждено уголовное дело», - сказала представитель СК.

Напомним, что утром 6 декабря вооруженный ножом 16-летний ученик пришел в московскую школу №1359. Парень принялся угрожать расправой учителям и директору. Позже он забаррикадировался в одном из классов.

Вскоре мальчика удалось нейтрализовать. Его вывели из школы в сопровождении психологов и полицейских. Известно, что у школьника обнаружили проблемы с психикой. Недавно мама водила его к специалистам, которые порекомендовали пройти лечение в стационаре.