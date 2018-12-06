2018-12-06T15:17:01+03:00
Экономика

Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе

Российские предприниматели выразили озабоченность "претенциозностью" руководства Всемирного экономического форума
Сакина НУРИЕВА
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Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в ДавосеРосконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в ДавосеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Фонд Росконгресс прекратил подготовку мероприятий деловой программы проекта "Русский дом" в швейцарском Давосе из-за введенных ограничений на участие российских предпринимателей во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом сообщается на сайте фонда.

"В ходе подготовки проекта сотрудники Фонда Росконгресс общались со многими представителями российского и международного бизнеса, и они высказали озабоченность явной претенциозностью руководства Всемирного экономического форума, поэтому не планируют его посещение", - заявили в фонде.

Также в Росконгрессе отметили, что темы глобальной экономики и ее влияния будут затронуты на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Напомним, ранее стало известно, что на Всемирный экономический форум в Давосе не будут приглашены совладелец «Русала» Олег Дерипаска, владелец группы "Ренова" Виктор Вексельберг и глава ВТБ Андрей Костин.

Глава правительства Дмитрий Медведев в связи с этим заявил, что Россия может проигнорировать мероприятие, если ограничения с бизнесменов не будут сняты.

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