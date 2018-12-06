2018-12-06T15:25:33+03:00
Политика

Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники

При этом политик назвал документ "открывающим дорогу к будущим амбициозным отношениям"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Мишель Барнье шутливо призвал изучить договор по Brexit в рождественские праздникиМишель Барнье шутливо призвал изучить договор по Brexit в рождественские праздникиФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Мишель Барнье, главный переговорщик от Европейского союза по Brexit заявил во время выступления в Европарламенте, что 600-страничное соглашение по Brexit довольно непростое. Он шутливо предложил коллегам внимательно изучить его во время Рождественских праздников.

- Тут 600 страниц. Я вас приглашаю прочитать этот документ внимательно, даже несмотря на то, что это сложновато. Но, может, в рождественские каникулы ознакомитесь, - пошутил Барнье.

При этом сам Барнье назвал это соглашение «взвешенным» и «лучшим из возможных».

Политик также подчеркнул, что на сегодняшний день главным моментом является "ратификация соглашения", и призвал всех участников переговоров к ответственности, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после Brexit. Ранее Елизавета II утвердила билль о выходе Великобритании из Европейского союза. Позже выяснилось, что проект соглашения по Brexit допускает продление переходного периода на два года.

Еще больше материалов по теме: «Последствия Brexit: Британия выходит из ЕС»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку