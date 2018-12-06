Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Мишель Барнье, главный переговорщик от Европейского союза по Brexit заявил во время выступления в Европарламенте, что 600-страничное соглашение по Brexit довольно непростое. Он шутливо предложил коллегам внимательно изучить его во время Рождественских праздников.
- Тут 600 страниц. Я вас приглашаю прочитать этот документ внимательно, даже несмотря на то, что это сложновато. Но, может, в рождественские каникулы ознакомитесь, - пошутил Барнье.
При этом сам Барнье назвал это соглашение «взвешенным» и «лучшим из возможных».
Политик также подчеркнул, что на сегодняшний день главным моментом является "ратификация соглашения", и призвал всех участников переговоров к ответственности, сообщает "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Британия отменит безвизовый режим с ЕС после Brexit. Ранее Елизавета II утвердила билль о выходе Великобритании из Европейского союза. Позже выяснилось, что проект соглашения по Brexit допускает продление переходного периода на два года.
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