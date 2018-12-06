Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-06T15:30:56+03:00

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Статус классных руководителей в школах необходимо повышать. Об этом заявил замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов, комментируя ЧП в московской школе.

«К каждому ученику психолога не поставишь. Нужно здесь повышать статус классного руководителя, который будет руководителем не только для детей, но еще давать необходимые и самое главное – верные советы родителям и учителям, которые работают с детьми», - приводит слова Чернышова РИА «Новости».

По словам политика, психологи обычно приходят извне, а классный руководитель постоянно наблюдает за детьми. Также он отметил, что школьникам нельзя запрещать гаджеты, поскольку это вызывает обратный эффект.

« Я предлагаю ограничить стоимость гаджета, чтобы не было возможности для каких-то вещей, которые отвлекают внимание школьника»,- сказал он. Парламентарий убежден, что школа должна больше вовлекать родителей в общение с детьми.

Напомним, что утром 6 декабря вооруженный ножом 16-летний ученик пришел в московскую школу №1359. Парень принялся угрожать расправой учителям и директору, а также он забаррикадировался в одном из классов. Вскоре мальчика удалось нейтрализовать. Его вывели из школы в сопровождении психологов и полицейских.