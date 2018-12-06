Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря

СЕГОДНЯ 15:11 2018-12-06T16:03:25+03:00

Ранее в МИД РФ указывали на то, что данный документ не может применяться к Азовскому морю, поскольку это внутренние воды не только Украины, но и России

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Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект "О прилегающей зоне", который подразумевает расширение контролируемой Киевом морской территории еще на 12 морских миль.

Соответствующее решение было принято депутатами на заседании в четверг, 6 декабря. За утверждение документа высказались 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что его принятие позволит существенно снизить контрабанду в Черном море и предупредить случаи нарушения государственной границы. Также увеличение подконтрольной Киеву морской территории должно положительно повлиять на обеспечение безопасности в регионе и экономического суверенитета страны.

Сайт kp.ru писал о том, что законопроект был принят Радой в первом чтении еще 8 ноября.

Уже тогда в министерстве иностранных дел РФ заявили, что данный документ не может применяться к Азовскому морю, поскольку оно является частью внутренних вод не только Украины, но и и России, передает РИА Новости.