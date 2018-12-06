Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект "О прилегающей зоне", который подразумевает расширение контролируемой Киевом морской территории еще на 12 морских миль.
Соответствующее решение было принято депутатами на заседании в четверг, 6 декабря. За утверждение документа высказались 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.
В пояснительной записке к проекту говорится о том, что его принятие позволит существенно снизить контрабанду в Черном море и предупредить случаи нарушения государственной границы. Также увеличение подконтрольной Киеву морской территории должно положительно повлиять на обеспечение безопасности в регионе и экономического суверенитета страны.
Сайт kp.ru писал о том, что законопроект был принят Радой в первом чтении еще 8 ноября.
Уже тогда в министерстве иностранных дел РФ заявили, что данный документ не может применяться к Азовскому морю, поскольку оно является частью внутренних вод не только Украины, но и и России, передает РИА Новости.
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