2018-12-06T16:03:25+03:00
Политика

Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря

Ранее в МИД РФ указывали на то, что данный документ не может применяться к Азовскому морю, поскольку это внутренние воды не только Украины, но и России
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рада приняла документ, расширяющий контроль Украины в мореРада приняла документ, расширяющий контроль Украины в мореФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Верховная рада Украины окончательно приняла законопроект "О прилегающей зоне", который подразумевает расширение контролируемой Киевом морской территории еще на 12 морских миль.

Соответствующее решение было принято депутатами на заседании в четверг, 6 декабря. За утверждение документа высказались 244 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к проекту говорится о том, что его принятие позволит существенно снизить контрабанду в Черном море и предупредить случаи нарушения государственной границы. Также увеличение подконтрольной Киеву морской территории должно положительно повлиять на обеспечение безопасности в регионе и экономического суверенитета страны.

Сайт kp.ru писал о том, что законопроект был принят Радой в первом чтении еще 8 ноября.

Уже тогда в министерстве иностранных дел РФ заявили, что данный документ не может применяться к Азовскому морю, поскольку оно является частью внутренних вод не только Украины, но и и России, передает РИА Новости.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку