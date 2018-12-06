2018-12-06T15:13:31+03:00
Политика

Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»

Премьер-министр ответил на вопросы журналистов
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев дал ежегодное интервью пяти российским телеканалам. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАССДмитрий Медведев дал ежегодное интервью пяти российским телеканалам. ФОТО Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
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В ежегодном интервью телеканалам премьер Дмитрий Медведев прокомментировал заявление бывшей саратовской чиновницы, заявившей, что «макарошки стоят всегда одинаково»

- Мне не хотелось бы обижать государственных служащих в целом. По большей части это преданные своему делу, ответственные, хорошие люди. Но есть и другие. Тех, кто плохо себя ведет, надо привлекать к ответственности, - заявил Медведев, отвечая на вопросы журналистов во время ежегодного телеинтервью.

Как отметил премьер, ответственность у чиновника есть всегда, это нужно понимать.

- Мозги надо включать, когда ты обличен властью. К сожалению, не у всех это получается. Думать прежде чем что-то изрекать должны госслужащие любого уровня — от поселковых чиновников до высших должностных лиц, - заметил Медведев, комментируя скандал вокруг бывшего министра Саратовской области, заявившей, что 3,7 тысячи рублей вполне достаточно «для минимальных физиологических потребностей» и «макарошки стоят всегда одинаково».

Дмитрий Медведев подводит итоги года.В прямом эфире премьер-министр отвечает на вопросы журналистов федеральных телеканалов. Дмитрий Медведев подводит итоги работы правительства и рассказывает об основных задачах, стоящих перед кабмином

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