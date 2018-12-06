2018-12-06T15:28:59+03:00
В мире

Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн

Уникальная драгоценность стала самым дорогим лотом этих торгов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Кольцо с голубым бриллиантом. Фото: сайт аукциона Christie`Кольцо с голубым бриллиантом. Фото: сайт аукциона Christie`
Изменить размер текста:

На аукционе Christie's в Нью-Йорке был продан редчайший бриллиант ярко-голубого цвета. Обрамленный платиновой оправой камень ушел с молотка за 18,3 миллиона долларов и стал самым дорогим лотом этих торгов.

На сайте аукционного дома сообщается, что вес драгоценности составляет 8,08 карат. Кольцо было создано мастерами известной итальянской ювелирной компании Bulgari. В описании драгоценный камень называют настоящим "чудом природы" и лучшим голубым бриллиантом, когда-либо выставленным на продажу.

Стоит отметить, что первоначальная стоимость лота оценивалась в 13-18 млн долларов. Однако в время торгов в минувшую среду, 5 декабря, итоговая стоимость кольца превысила ожидания экспертов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее за рекордную стоимость была продана также картину известного голландского художника Рембрандта ван Рейна. Этюд ушел с молотка за 12,1 млн долларов. Такая стоимость объяснялась наличием на краске отпечатков, которые, предположительно, принадлежали самому автору полотна.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку