Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн

СЕГОДНЯ 15:17 2018-12-06T15:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

На аукционе Christie's в Нью-Йорке был продан редчайший бриллиант ярко-голубого цвета. Обрамленный платиновой оправой камень ушел с молотка за 18,3 миллиона долларов и стал самым дорогим лотом этих торгов.

На сайте аукционного дома сообщается, что вес драгоценности составляет 8,08 карат. Кольцо было создано мастерами известной итальянской ювелирной компании Bulgari. В описании драгоценный камень называют настоящим "чудом природы" и лучшим голубым бриллиантом, когда-либо выставленным на продажу.

Стоит отметить, что первоначальная стоимость лота оценивалась в 13-18 млн долларов. Однако в время торгов в минувшую среду, 5 декабря, итоговая стоимость кольца превысила ожидания экспертов.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее за рекордную стоимость была продана также картину известного голландского художника Рембрандта ван Рейна. Этюд ушел с молотка за 12,1 млн долларов. Такая стоимость объяснялась наличием на краске отпечатков, которые, предположительно, принадлежали самому автору полотна.