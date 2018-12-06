2018-12-06T15:48:37+03:00
Политика

Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе

Указ опубликован на сайте правовой информации от 6 декабря
Сакина НУРИЕВА
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинГлава «Роскосмоса» Дмитрий РогозинФото: Влад КОМЯКОВ
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Президент России Владимир Путин назначил генирального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина спецпредставителем президента по вопросам международного сотрудничества в сфере космоса. Советующий указ опубликован на официальном портале правовой информации от 6 декабря.

"Назначить генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Рогозина Дмитрия Олеговича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса", - говорится в сообщение.

Напомним, ранее Ргозин сообщал, что Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос» совместно с Российской академией наук намерены за 3 месяца сформировать лунную программу.

Гендир "Роскосмоса" намеревался представить презентацию проекта президенту и правительству РФ.

"В течение трёх месяцев "Роскосмос" и РАН сформируют общий план действий, единый замысел, распишем все по этапам, подчиним этой логике все работы по автоматическим космическим аппаратам, робототехнике, и, конечно, СТК. Это будет достойно того, чтобы представить президенту и правительству", - сообщил Рогозин.

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