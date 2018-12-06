Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня

СЕГОДНЯ 15:34 2018-12-06T15:47:39+03:00

Зловредная программа распространяется на территории Китая и требует с пользователей деньги за дешифровку их же данных

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На территории Китая появился новый вирус, который активно вымогает деньги у владельцев зараженных устройств. Программа начала функционировать 1 декабря и к настоящему моменту затронула уже более 100 тысяч гаджетов.

Как сообщает 2SpyWar со ссылкой на отчет компании Velvet Security, вирус распространяется через китайский мессенджер WeChat. Попав на устройство, программа сразу же зашифровывает все данные пользователя и требует с него выкуп в размере 110 юаней (более одной тысячи рублей). Также происходит кража паролей от учетных записей таких сервисов, как Alipay, Taobao, Tmall, QQ и др.

На перевод средств владельцу гаджета дается три дня, в ином случае все данные якобы удаляются с серверов. Однако, как выяснили эксперты, на деле информация никуда не исчезает и дальше хранится на зараженном устройстве. Получить ключ дешифровки можно с помощью специального инструмента, предоставляемого специалистами.

Между тем, правоохранительные органы Китая уже занялись поиском лиц, ответственных за распространение вируса.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в создании скандально известной во всем мире зловредной программы WannaCry эксперты также обвинили китайских хакеров.