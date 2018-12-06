2018-12-06T15:42:36+03:00
Политика

Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане

Встреча сторон прошла за закрытыми от прессы дверями
Сакина НУРИЕВА
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Глава МИД РФ Сергей Лавров провел переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером на полях заседания Совета министров иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Милане.

Журналисты смогли зафикисровать лишь приветствие Лаврова и Гремингера, дальнейшая их встреча проводилась за закрытыми дверями.

Отметим, что российский министр и генсек уже встречались 2 ноября в Москве. Тогда стороны обсудили вопросы обеспечения безопасности в Европе и ситуация на Украине.

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