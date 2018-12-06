В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских

СЕГОДНЯ 15:44 2018-12-06T15:57:01+03:00

Молодые люди сделали это во время шествия в годовщину убийства 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса

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В центре Афин группа подростков-анархистов закидала полицейских камнями и «коктейлями Молотова» во время шествия в десятую годовщину убийства 15-летнего Алексиса Григоропулоса.

В шествии принимало участие 400 человек. Большая часть из которых-студенты и школьники. Также сегодня утром подростки разгромили витрины некоторых местных магазинов. Участники шествия шли от Афинского университета до местного парламента.

Позже, полицейским удалось задержать нескольких участников беспорядков с помощью слезоточивого газа. В центре столицы до сих пор находтся около пяти тысяч полицейских. В районе Эксархия находится водомет, который и разгоняет подростков.

Вечером в Афинам пройдет второй марш молодежи на месте гибели подростка в районе Эксархия.

Кстати, мать убитого Григоропулоса призвала не допустить столкновений. Однако ее призыв был проигнорирован, как и в предыдущие годы.

К слову, Алексис Григоропулос был застрелен 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией при невыясненных обстоятельствах. Его убийство спровоцировало многочисленные митинги, шествия и погромы по всей стране. В течение двух недель огромное количество людей поджигало полицейские участки и громила магазины.

Полицейский, стрелявший в подростка, в 2010 году получил пожизненный срок, его коллега был осужден на десять лет тюрьмы, но через год вышел на свободу, сообщает "РИА-Новости".