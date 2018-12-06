Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника
Генеральная прокуратура России составила психологический портрет среднестатистического коррупционный. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.
По его словам, коррупционные преступления совершают активные, энергичные и инициативные люди.
«Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в очень стрессовых ситуациях, они готовы много работать, они обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», - сказал Куренной на ведомственном интернет-канале «Эфир».
Портрет, который рисует большинство людей, часто отличается от реального.
«Традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, достаточно четкие - меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей этого человека, стремление к богатству, властолюбие бесконечное», - указал официальный представитель.
В основном коррупционеры — это мужчины 40 лет с высшим образованием. Они имеют семью, детей. Не злоупотребляют спиртным, не употребляют наркотики, не нарушают общественный порядок.