Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-06T15:54:47+03:00

Ведомство определило, что толкает людей на коррупционные преступления

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Генеральная прокуратура России составила психологический портрет среднестатистического коррупционный. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, коррупционные преступления совершают активные, энергичные и инициативные люди.

«Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в очень стрессовых ситуациях, они готовы много работать, они обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», - сказал Куренной на ведомственном интернет-канале «Эфир».

Портрет, который рисует большинство людей, часто отличается от реального.

«Традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, достаточно четкие - меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей этого человека, стремление к богатству, властолюбие бесконечное», - указал официальный представитель.

В основном коррупционеры — это мужчины 40 лет с высшим образованием. Они имеют семью, детей. Не злоупотребляют спиртным, не употребляют наркотики, не нарушают общественный порядок.