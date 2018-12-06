2018-12-06T15:54:47+03:00
Политика

Генпрокуратура составила психологический портрет взяточника

Ведомство определило, что толкает людей на коррупционные преступления
Алена Басавина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Генеральная прокуратура России составила психологический портрет среднестатистического коррупционный. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Александр Куренной.

По его словам, коррупционные преступления совершают активные, энергичные и инициативные люди.

«Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в очень стрессовых ситуациях, они готовы много работать, они обладают высокой степенью самоконтроля. Это объективная картина», - сказал Куренной на ведомственном интернет-канале «Эфир».

Портрет, который рисует большинство людей, часто отличается от реального.

«Традиционно приписывают какие-то негативные психологические характеристики этим людям, достаточно четкие - меркантильность, корыстолюбие, жадность, преобладание материальных ценностей в общей системе ценностей этого человека, стремление к богатству, властолюбие бесконечное», - указал официальный представитель.

В основном коррупционеры — это мужчины 40 лет с высшим образованием. Они имеют семью, детей. Не злоупотребляют спиртным, не употребляют наркотики, не нарушают общественный порядок.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»
В Афинах группа подростков-анархистов забросала «коктейлями Молотова» полицейских
Лавров и генсек ОБСЕ провели переговоры в Милане
Умерла актриса Галина Анисимова
Филиппины депортируют в США священника, обвиняемого в развращении детей
Путин назначил Рогозина спецпредставителем президента по международному сотрудничеству в космосе
Верховная рада не продлила договор о дружбе с Россией
Новый вирус вымогатель заразил 100 тысяч устройств за четыре дня
Голубой бриллиант ушел с молотка на аукционе в Нью-Йорке за $18,3 млн
Дмитрий Медведев: «Мозги надо включать, когда ты обличен властью»
Рада приняла закон, увеличивающий подконтрольную Киеву часть моря
Ученые обеспокоены стремительным таянием ледников Гренландии
Канада направит $24 млн на проведение выборов президента Украины
Госдума прокомментировала ЧП со школьником в Москве
Мишель Барнье шутливо призвал изучить 600-страничный договор по Brexit в рождественские праздники
Росконгресс отменил проведение проекта "Русский дом" на форуме в Давосе
СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с московским школьником
Лавров назвал грубым вмешательство Киева в дела церкви
МИД Германии призвал вернуть Договор РСМД в международную повестку