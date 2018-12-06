На Ямале представят «Вкусную карту России» и научат готовить суп «я»

СЕГОДНЯ 15:54 2018-12-06T15:54:57+03:00

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На «Вкусной карте России» появится новое блюдо — ямальский суп «я». В список самых известных национальных блюд страны его официально внесут во время празднования 88-летия Тазовского района ЯНАО, которое пройдет 8 и 9 декабря. Повара поделятся секретами приготовления супа и угостят им гостей праздника.

Суп «я» готовят из ржаной муки («я» переводится с ненецкого языка как «земля», второе значение слова – «мука»). Блюдо появится на «Вкусной карте России», его также включат в описание туристических маршрутов Тазовского района. В ЯНАО уделяется большое внимание развитию туриндустрии: по мнению губернатора региона Дмитрия Артюхова, у Ямала есть всё необходимое, чтобы стать центром арктического туризма.

- Уникальная природа Ямала привлекает людей со всего мира. В этом году наш регион посетили путешественники из самых разных стран, - рассказал глава ЯНАО. - Уверен, развитию туризма будет способствовать строительство моста через Обь. Прилетев в Салехард, можно будет уже через час оказаться у подножья Полярного Урала. Это отличная возможность для развития экологического туризма.