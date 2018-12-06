Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Те, кто живет рядом с парками, имеют меньше проблем с сердечно-сосудистой системой. К такому выводу пришли сотрудники Университета Луисвилля. Они изучили влияние зеленых насаждений на риски развития инсульта. Оказалось городские люди, которые живут рядом с парками, меньше подвержены данной проблеме.
Причина в том, что деревья помогают снизать уровень эпирефрина и F2-изопростана в моче. Оба показателя свидетельствуют о состоянии здоровья человека. В первом случае речь идет об уровне стресса: чем ниже показатель, тем комфортнее себя чувствует человек. Во втором случае низкий показатель свидетельствует об отсутствии каких-либо проблем с выведением токсинов из организма.
Увеличение зеленых насаждений в жилых районах поспособствует не только экологии, но и улучшит здоровье людей, пишет сайт argumenti.ru .
Кстати, деревья нельзя самовольно уничтожать. Москвичка Галина Фролова оказалась под следствием за спиленную сливу, которая закрывала окно первого этажа.