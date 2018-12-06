2018-12-06T16:51:11+03:00
Здоровье

Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта

Те, кто живут рядом с парками и часто находятся на природе, реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний
Ася РОМАНЧУК
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Деревья продлевают жизнь, уверены ученыеДеревья продлевают жизнь, уверены ученыеФото: Павел КЛОКОВ
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Те, кто живет рядом с парками, имеют меньше проблем с сердечно-сосудистой системой. К такому выводу пришли сотрудники Университета Луисвилля. Они изучили влияние зеленых насаждений на риски развития инсульта. Оказалось городские люди, которые живут рядом с парками, меньше подвержены данной проблеме.

Причина в том, что деревья помогают снизать уровень эпирефрина и F2-изопростана в моче. Оба показателя свидетельствуют о состоянии здоровья человека. В первом случае речь идет об уровне стресса: чем ниже показатель, тем комфортнее себя чувствует человек. Во втором случае низкий показатель свидетельствует об отсутствии каких-либо проблем с выведением токсинов из организма.

Увеличение зеленых насаждений в жилых районах поспособствует не только экологии, но и улучшит здоровье людей, пишет сайт argumenti.ru .

Кстати, деревья нельзя самовольно уничтожать. Москвичка Галина Фролова оказалась под следствием за спиленную сливу, которая закрывала окно первого этажа.

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