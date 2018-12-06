На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев

СЕГОДНЯ 17:11 2018-12-06T17:11:34+03:00

Домашний питомец может оказаться в приюте или просто погибнуть на улице Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В основном это происходит под звуки салютов

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Приближаются новогодние праздники и владельцев домашних животных предупреждают, что это самый пик пропажи кошек и собак. Как правило домашние питомцы сбегают от хозяев, испугавшись громких звуков и вспышек салютов.

Во Всероссийской системе поиска потерянных питомцев Pet911 приводят печальную статистику: если в будние дни ежедневно теряется до одной тысячи домашних животных, то в новогодние праздники это число увеличивается до 2-2,5 тысяч в сутки.

Причина в том, что яркие вспышки и громкие звуки дезориентируют животных, у них появляется одно желание — бежать прочь от опасности. Основная рекомендация в этой ситуации не брать животных с собой на салюты.

- А еще водить животных на прогулку на поводке, — заявил основатель проекта Pet911.ru Андрей Чернышев.

Элементарные меры безопасности помогут уберечь четвероногого друга, уверены специалисты. Статистика поиска животных выглядит не очень радостно, как правило питомцы редко возвращаются домой, сообщает сайт "Свободная пресса".

Медлить с поиском нельзя - это может стоить жизни животному. У зимних «потеряшек» шансов выжить гораздо меньше, чем у летних. Помимо голода и холода, на улице животные рискуют погибнут под колесами машин или быть разорванными бродячими собратьями. Полезные телефоны и адреса можно найти здесь.