2018-12-06T18:01:38+03:00
Общество

В Зал Славы лучших PR-специалистов мира впервые вошел россиянин

Генерального директора SPN Communications Андрей Баранников наградили в Лондоне
Алена Басавина
Поделиться:
Россиянин вошел в число лучших PR-специалистовРоссиянин вошел в число лучших PR-специалистов
Изменить размер текста:

В Зал Славы самых известных PR-специалистов мира впервые вошел россиянин. Генеральный директор компании SPN Communications Андрей Баранников был награжден 5 декабря 2018 года на торжественном гала-ужине в отеле The Landmark, Лондон.

Андрей Баранников около 20 лет является главой одного из крупнейших в Восточной Европе коммуникационных агентств SPN Communications. Компания на протяжении шести лет входит в тройку лидеров Рейтинга коммуникационных агентств России. На протяжении 18 лет Андрей Баранников организовывает форум Baltic Weekend.

«Я очень рад присоединиться к такому фантастическому составу PR-специалистов мира, среди которых есть Гарольд Берсон и Дэниел Эдельман. Это большое достижение для всей российской коммуникационной индустрии, которая успешно развивается последние 25 лет. Для меня это большая честь быть первым россиянином, вступившим в Зал Славы ICCO», - сказал Баранников.

Андрей Баранников в профессии около 20 лет

Андрей Баранников в профессии около 20 лет

Известно, что Зал Славы существует уже 16 лет. За это время его пополнили 35 самых известных в мире специалистов в области Public Relations: Гарольд Берсон, Дэниел Эдельман, Кристофер Грэйвс, Пол Холмс, Джон Сандерс, Дэвид Галлахер и другие.

PR-специалистов награждают, благодаря значительному вкладу в развитие коммуникационной индустрии и международных стандартов отрасли.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы
Страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи
Тереза Мэй допустила отмену Brexit
Facebook потерял 9,5 миллиардов долларов после скандала с утечкой документов
Снегоуборочный трактор провалился под лед в Одинцово
Госдума одобрила лишение неприкосновенности депутата Белоусова
Лукашенко извинился за то, что поспорил с Путиным
Москалькова попросила пересмотреть дело Льва Пономарева
США провели над Украиной внеплановый полет
Минобороны поделилось уникальными снимками с Ялтинской конференции
В Лондоне два редких автомобильных номера ушли с молотка за $380 тыс.
Московский суд приговорил двух сторонников ИГ* к 18 годам тюрьмы
Мессенджер WhatsApp появился на Android-планшетах
Эксперты назвали цвет 2019 года
На Новогодние праздники теряется ежедневно 2-2,5 тысячи домашних питомцев
Репер Птаха уверен, что музыкантов нельзя обвинять в плохом воспитании чужих детей
Ученые пришли к выводу, что деревья снижают риск развития инсульта
Захарова предложила главе ВМС Украины уйти в отставку
Выпавший снег в Москве не растает до весны
В Генпрокуратуре отказались назвать поведение Панина на борту самолета дебошем