В Зал Славы лучших PR-специалистов мира впервые вошел россиянин

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-06T18:01:38+03:00

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В Зал Славы самых известных PR-специалистов мира впервые вошел россиянин. Генеральный директор компании SPN Communications Андрей Баранников был награжден 5 декабря 2018 года на торжественном гала-ужине в отеле The Landmark, Лондон.

Андрей Баранников около 20 лет является главой одного из крупнейших в Восточной Европе коммуникационных агентств SPN Communications. Компания на протяжении шести лет входит в тройку лидеров Рейтинга коммуникационных агентств России. На протяжении 18 лет Андрей Баранников организовывает форум Baltic Weekend.

«Я очень рад присоединиться к такому фантастическому составу PR-специалистов мира, среди которых есть Гарольд Берсон и Дэниел Эдельман. Это большое достижение для всей российской коммуникационной индустрии, которая успешно развивается последние 25 лет. Для меня это большая честь быть первым россиянином, вступившим в Зал Славы ICCO», - сказал Баранников.

Андрей Баранников в профессии около 20 лет

Известно, что Зал Славы существует уже 16 лет. За это время его пополнили 35 самых известных в мире специалистов в области Public Relations: Гарольд Берсон, Дэниел Эдельман, Кристофер Грэйвс, Пол Холмс, Джон Сандерс, Дэвид Галлахер и другие.

PR-специалистов награждают, благодаря значительному вкладу в развитие коммуникационной индустрии и международных стандартов отрасли.