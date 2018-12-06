2018-12-06T21:55:06+03:00
Политика

Трамп пожаловался на низкий рейтинг своей популярности

Президент США уверен, что из-за расследования Мюллера теряет доверие американцев
Алена Басавина
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Рейтинг популярности Трампа упал из-за РоссииРейтинг популярности Трампа упал из-за РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент США Дональд Трамп остался недоволен низким рейтингом своей популярности. Об этом политик написал в своем Twitter-аккаунте.

По его словам, причиной потери доверия американцев стало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы.

«Если бы не было фальшивой охоты на ведьм в связи с Россией, и учитывая все то, чего я добился за последние почти два года (сокращение налогов и регулирования в экономике, судьи, военные, ветераны), мой рейтинг был бы на уровне 75%, а не 50%», - написал Трамп. По его мнению, такое положение дел называется «президентским харрасментом».

Напомним, что уже несколько лет спецслужбы США ведут расследование о вмешательстве России в выборы американского президента 2016 года. Работу проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп и его помощники уже не раз опровергали обвинения в свой адрес. Также заявления спецслужб США не подтвердили в Кремле.

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