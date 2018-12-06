Мадуро заявил о подписании многомиллиардных контрактов с Россией

СЕГОДНЯ 21:31 2018-12-06T22:02:04+03:00

Лидер Венесуэлы рассказал, что соглашения гарантируют инвестиции более чем в $5 млрд

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Венесуэла и Россия подписали контракты на несколько миллиардов долларов. Об этом рассказал на своей странице в Twitter президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

«Сегодня были подписаны контракты, чтобы гарантировать инвестиции более чем в $5 млрд для повышения объемов добычи нефти, с нашими российскими партнерами в совместных предприятиях», - указано в видеоролике.

По его словам, также около $1 млрд пойдет на развитие горнодобывающей отрасли, преимущественно на добычу золота. Договориться Мадуро удалось о поставках российской пшеницы и вооружения.

«Мы... подписали контракт для обеспечения поставок пшеницы, 600 тыс. т для венесуэльского народа. Кроме того, был подписан контракт на оказание поддержки, техническое обслуживание и ремонт систем вооружения Боливарианской Республики Венесуэла», - рассказал президент.

Лидер южноамериканского государства поблагодарил президента России Владимира Путина и заявил, что продолжил развивать отношения.

Напомним, что 5 декабря Николас Мадуро с рабочим визитом посетил Россию, где провел переговоры с российским коллегой.