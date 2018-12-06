2018-12-06T23:00:38+03:00
Политика

Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнером по ДРСМД

Джон Хантсман заявил, что выход из договора не приведет к отказу от контроля над вооружением
Алена Басавина
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США не видит в России надежного партнераСША не видит в России надежного партнераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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США не видит в России надежного партнера по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил американский посол в России Джон Хантсман.

«Мы с НАТО зашли далеко, чтобы сохранить договор. Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению... Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», - указал посол.

По его словам, Россия не является надежным партнером «по ДРСМД или по другим договорам, которые она нарушает». Он заявил, что Вашингтон обращался к Москве около 30 раз по вопросу Договора.

Напомним, что ранее США выдвинули России ультиматум по ДРСМД. Госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть « не ликвидирует свою ракетную программу».

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