Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнером по ДРСМД

6 Дек. 22:50 2018-12-06T23:00:38+03:00

Джон Хантсман заявил, что выход из договора не приведет к отказу от контроля над вооружением

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США не видит в России надежного партнера по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил американский посол в России Джон Хантсман.

«Мы с НАТО зашли далеко, чтобы сохранить договор. Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению... Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», - указал посол.

По его словам, Россия не является надежным партнером «по ДРСМД или по другим договорам, которые она нарушает». Он заявил, что Вашингтон обращался к Москве около 30 раз по вопросу Договора.

Напомним, что ранее США выдвинули России ультиматум по ДРСМД. Госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть « не ликвидирует свою ракетную программу».