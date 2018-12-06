Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнером по ДРСМД
США не видит в России надежного партнера по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил американский посол в России Джон Хантсман.
«Мы с НАТО зашли далеко, чтобы сохранить договор. Но никто не верит, что Россия намерена решить эту проблему, которую она, кстати, сама и создала, и вернуться к его исполнению... Россия не показала никакого намерения вернуться к соблюдению договора», - указал посол.
По его словам, Россия не является надежным партнером «по ДРСМД или по другим договорам, которые она нарушает». Он заявил, что Вашингтон обращался к Москве около 30 раз по вопросу Договора.
Напомним, что ранее США выдвинули России ультиматум по ДРСМД. Госсекретарь Майкл Помпео объявил, что Вашингтон остановит выполнение своих обязательств по соглашению, если Москва в течение 60 дней «не вернется к его исполнению», то есть « не ликвидирует свою ракетную программу».