Украинцам стали чаще отказывать в выдаче виз в Канаду

6 Дек. 23:21 2018-12-06T23:21:06+03:00

Кроме того, Киев и Оттава не могут договорится о безвизовых поездках

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Власти Канады стали чаще отказывать гражданам Украины в получении виз. Об этом сообщил посол Незалежной в Оттаве Андрей Шевченко.

"В 2018 году мы снова зафиксировали рост числа отказов в визах гражданам Украины. Сейчас этот показатель достиг 26%", - сказал он в интервью газете “Зеркало недели”.

Он также отметил, что Киев и Оттава е могут договорится по безвизовому режиму для украинцев. По словам Шевченко, в этом вопросе не наблюдается никакого прогресса.