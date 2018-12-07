2018-12-07T02:07:17+03:00
Политика

Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США

Против документа проголосовали 87 стран, в том числе Россия
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Заседание Генассамблеи ООНЗаседание Генассамблеи ООНФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Генассамблея ООН не поддержала американскую резолюцию, осуждающую движение ХАМАС. Голосование состоялось в четверг, 6 декабря.

Против документа проголосовали представители 87 стран, "за" высказались дипломаты 57 государств, а представители еще 33 - воздержались. Россия в числе тех, что отказался поддержать документ, предложенный США.

Резолюция предлагала осудить палестинское движение ХАМАС за ракетные обстрелы израильской территории, которые “подвергают риску гражданское население”. Кроме того, она призывала стороны палестино-израильского конфликта отказаться от “провокационных и насильственных действий, в том числе с использованием воздушных зажигательных устройств".

Перед началом голосования постпред США при ООН Никки Хейли настаивала на том, чтобы решение принималось простым большинством, полагая, что в этом случае у резолюции появятся шансы. В Генассамблее ее инициативу не поддержали, передает ТАСС.

Среди тех, кто не стал голосовать за американский документ, страны Латинской Америки и арабские страны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
США не планируют военный ответ на инцидент в Азовском море
Эквадор: Ассанж может безопасно покинуть посольство в Лондоне
Суд США назначил Бутиной общественного адвоката
Пентагон увидел угрозу в действиях ВМФ России в Атлантике
МИД РФ: США стремятся уничтожить контроль над оружием в космосе
США призывают Россию отказаться от ракеты 9М729
Украинцам стали чаще отказывать в выдаче виз в Канаду
Посольство РФ в США выясняет причины смерти россиянина во Флориде
В Норвегии в полицейском участке нашли взрывное устройство
Посол США: Вашингтон не считает Москву надежным партнером по ДРСМД
Эйфелеву башню закроют на сутки из-за акции «желтых жилетов»
Новичок Google совершил ошибку, которая обошлась в $10 млн
Названы номинанты на «Золотой глобус» в 2019 году
Мадуро заявил о подписании многомиллиардных контрактов с Россией
Трамп пожаловался на низкий рейтинг своей популярности
Блогера «Давидыча» отпустили на свободу
Власти Франции опасаются государственного переворота
Лавров обсудил с Могерини пути сохранения ДРСМД
Стала известна причина крушения вертолета владельца «Лестер Сити»
Эксперт рассказал, чем грозит России американская база у польско-литовской границы