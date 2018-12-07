Генассамблея ООН не поддержала осуждающую ХАМАС резолюцию США

СЕГОДНЯ 00:54 2018-12-07T02:07:17+03:00

Против документа проголосовали 87 стран, в том числе Россия

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Генассамблея ООН не поддержала американскую резолюцию, осуждающую движение ХАМАС. Голосование состоялось в четверг, 6 декабря.

Против документа проголосовали представители 87 стран, "за" высказались дипломаты 57 государств, а представители еще 33 - воздержались. Россия в числе тех, что отказался поддержать документ, предложенный США.

Резолюция предлагала осудить палестинское движение ХАМАС за ракетные обстрелы израильской территории, которые “подвергают риску гражданское население”. Кроме того, она призывала стороны палестино-израильского конфликта отказаться от “провокационных и насильственных действий, в том числе с использованием воздушных зажигательных устройств".

Перед началом голосования постпред США при ООН Никки Хейли настаивала на том, чтобы решение принималось простым большинством, полагая, что в этом случае у резолюции появятся шансы. В Генассамблее ее инициативу не поддержали, передает ТАСС.

Среди тех, кто не стал голосовать за американский документ, страны Латинской Америки и арабские страны.