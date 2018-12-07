Эквадор: Ассанж может безопасно покинуть посольство в Лондоне

СЕГОДНЯ 01:16 2018-12-07T02:17:13+03:00

Правительство Великобритании заверило, что не экстрадирует людей туда, где есть угроза их жизням

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Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж может покинуть территорию посольства Эквадора в Лондоне, не опасаясь за свою безопасность. Такое заявление сделал президент южноамериканской страны Ленин Морено.

По его словам, правительство Великобритании прислало официальное уведомление, в котором говорится, что конституция Соединенного Королевства не позволяет экстрадировать людей в туда, где их жизням может угрожать опасность. Однако журналисту придется предстать перед британским судом, сообщает агентство Associated Press.

"Проложен путь для того, чтобы господин Ассанж мог принять решение выйти почти на свободу. Не будем забывать, что он не явился в британский суд и за это ему придется отбыть недолгий срок. Это решит британское правосудие", - добавил Морено.

Как писал сайт "КП", 4 декабря появилась информация о том, что в 2017 году президент Эквадора обсуждал с экс-руководителем предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом возможность и условия выдачи США Ассанжа.