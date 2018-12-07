Умер один из основателей рок-группы Buzzkocks Пит Шелли

СЕГОДНЯ 02:45 2018-12-07T03:37:39+03:00

Пит Шелли скончался в возрасте 63 лет от сердечного приступа

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Умер один из основателей и фронтмен британской рок-группы Buzzkocks Пит Шелли. Об этом сообщил официальный Twitter музыкального коллектива.

"С большой горечью мы подтверждаем смерть Пита Шелли, одного из наиболее влиятельных и плодотворных авторов песен в Великобритании... Его музыка вдохновила целые поколения исполнителей..." - говорится в сообщении.

Музыканты Buzzkocks в социальных сетях признались, что преждевременная смерть фронтмена потряла их. Шелли было 63 года. По данным газеты The Sun, причиной смерти музыканта стал сердечный приступ.

«Это самое трудное, что мне когда-либо приходилось делать - сказать, что мой брат Пит Шелли сегодня утром перенес сердечный приступ и скончался», - цитирует издание слова брата музыканта Гэри Макниша.

Buzzkocks - британская группа, образовавшаяся в 1976 году в Манчестере. Они одни из первых начали исполнять поп-панк — мелодичную и неагрессивную разновидность панк-рока. Их музыка оказала большое влияние на развитие целого отдельного направления в американском панк-роке и брит-поп-музыке. Buzzkocks выпустили девять студийных альбомов.