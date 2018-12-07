В Польше в ДТП с автобусом один человек погиб и более 40 пострадали
В Нижней Селезии в Польше пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии один человек погиб, еще 37 получили ранения.
Сообщается, что ЧП произошло на трассе S3 в Любушском воеводстве. Автобус, в котором находились 50 пассажиров, съехал с дороги, перевернулся на бок и упал в ров.
По данным спасателей, 14 человек получили серьезные ранения, из них пятеро находятся в очень тяжелом состоянии, у 30 легкие травмы и ушибы. Неизвестной остается судьба еще пяти человек.
Дело в том, что после падения некоторые пассажиры оказались заблокированы внутри салона. Спасатели и пожарные делают все, чтобы достать их оттуда. На место выслали несколько бригад скорой помощи, передает ТАСС.
Отметим, что польские синоптики в прогнозе погоды предупреждали об опасных погодных условиях, заморозках и гололедице.