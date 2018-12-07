Экс-президента США Джорджа Буша-старшего похоронили в Техасе

СЕГОДНЯ 03:56 2018-12-07T05:19:09+03:00

Его могила находится на территории библиотеки, названной его именем [фото]

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В Техасе похоронили 41-го президента США Джорджа Буша-старшего. Об этом сообщил его официальный представитель Джим Макграт.

“41-й президент Соединенных Штатов Америки, Джордж Герберт Уокер Буш, достиг своего последнего места отдыха”, - написал он в Twitter .

Бывший глава государства похоронен на территории президентской библиотеки его имени при Техасском сельскохозяйственном и машиностроительном университете в городе Колледж-Стейшен.

Похороны 41-го президента США Джорджа Буша-старшего на территории президентской библиотеки его имени в городе Колледж-Стейшен.Фото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Гроб с телом политика доставили в город на поезде. Церемония похорон была закрытой, только для членов его семьи и близких друзей. Однако траурное шествие транслировали центральные телеканалы США, передает ТАСС.

Могила экс-президента расположена на участке прямо рядом со зданием библиотеки, возле могилы супруги Буша-старшего и первой леди Барбары Буш. Здесь же покоится дочь четы - Робин, скончавшаяся в возрасте трех лет в 1953 году.

Как сообщал сайт kp.ru, Джордж Буш-старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Он возглавлял США с 1989 по 1993 год. При нем проводились американские военные операции в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе, а также произошло падение Берлинской стены и распад Советского Союза.

Гроб с телом Буша-старшего доставили в город Колледж-Стейшен на поездеФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ