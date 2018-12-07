У берегов Новой Каледонии снова произошло крупное землетрясение

СЕГОДНЯ 04:03 2018-12-07T05:31:52+03:00

Эпицентр толчков находился в 200 км к юго-востоку от города Тадина

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Новое крупное землетрясение зафиксировано в четверг в Тихом океане у берегов французской Новой Каледонии. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным магнитуда толчков составила 5,9. Их эпицентр находился в 200 километрах к юго-востоку от города Тадина, в котором насчитывается около 7,5 тысячи жителей. Очаг залегал на глубине 35 километров.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Угрозы цунами нет, передает ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Новой Каледонии 5 декабря. Тогда эпицент подземных толчков находился в 168 километрах к юго-востоку от Тадина, а очаг залегал на глубине десяти километров. После основного землетрясения последовал не менее мощный афтершок.

Новая Каледония - заморское административно-территориальное образование Франции с особым статусом, расположенное в Тихом океане.