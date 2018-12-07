Bloomberg: Трамп точно назначит Науэрт постпредом США в ООН

СЕГОДНЯ 04:57 2018-12-07T04:57:54+03:00

Президент США объявит о своем окончательном решении в пятницу

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Новым постоянным представителем США в Организации Объединенных Наций станет все-таки нынешний руководитель пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт. На этом настаивает Bloomberg, которое получило подтверждение этой информации из трех источников.

Издание утверждает, что президент Дональд Трамп окончательно утвердился в своем выборе и намерен сообщить о своем решении уже в пятницу, 7 декабря.