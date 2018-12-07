Путин и Ципрас проведут первые переговоры после “сбоя” отношений РФ и Греции
В Кремле сегодня, 7 декабря, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, в Москве надеются, что эта встреча прервет напряженный период отношений двух стран, связанный с дипломатическим скандалом. В повестке встречи значатся вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе - совместные инфраструктурные проекты в газотранспортной сфере. Кроме того, Путин и Ципрас обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, передает ТАСС.
Последний раз главы России и Греции лично встречались 14 мая 2017 года "на полях" международного форума в Пекине.