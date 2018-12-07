2018-12-07T06:39:14+03:00
Политика

Путин и Ципрас проведут первые переговоры после “сбоя” отношений РФ и Греции

Лидеры стран обсудят торгово-экономические отношения и проекты в сфере энергетики
Юлия ДИВЕЕВА
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В Кремле сегодня, 7 декабря, состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

По его словам, в Москве надеются, что эта встреча прервет напряженный период отношений двух стран, связанный с дипломатическим скандалом. В повестке встречи значатся вопросы двусторонних торгово-экономических отношений, в том числе - совместные инфраструктурные проекты в газотранспортной сфере. Кроме того, Путин и Ципрас обменяются мнениями по ряду актуальных международных и региональных проблем, передает ТАСС.

Последний раз главы России и Греции лично встречались 14 мая 2017 года "на полях" международного форума в Пекине.

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