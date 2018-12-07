2018-12-07T07:15:08+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 7 декабря 2018 года: небольшой снег и гололедица

Стало известно, какой будет погода в Москве на 7 декабря 2018 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Местами по городу ожидается снегМестами по городу ожидается снегФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Погода в Москве на 7 декабря 2018 года будет облачной и снежной. Осадки ожидаются лишь местами, как и гололедица.

Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду, а атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, сообщает официальный сайт Гидрометцентра России.

Что касается температуры воздуха, то днем столбики термометров будут держаться в пределах -5..-3 градусов. В ночные часы этот показатель снизится до -9..-7 градусов.

В целом, выходные будут снежными, с небольшим ветром. Сильной оттепели не ожидается, однако в воскресенье температурные показатели приблизятся к нулевой отметке.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что выпавший в Москве снег больше не растает до самой весны. Говорить о сугробах пока рано, но зима уже наступила.

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