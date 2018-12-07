Судно Aquarius больше не будет спасать мигрантов в Средиземном море

СЕГОДНЯ 07:06 2018-12-07T07:22:21+03:00

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Прославившийся на весь мир корабль Aquarius больше не будет спасать мигрантов в Средиземном море. Об этом сообщили в руководстве франко-германской организации SOS Mediterranee и "Врачей без границ".

Директор правозащитного объединения по оперативной работе Фредерик Пенар признался, что такое решение далось им очень трудно, однако миссия будет продолжена, как только найдется другое подходящее судно.

"Мы отказываемся сидеть сложа руки на берегу, когда в море умирают люди", - заявил он.

В организации "Врачи без границ" в то же время пояснили, что причиной отказа от судна стали нападки ряда европейский стран. Речь идет, в частности, об обвинениях в незаконном сбросе отходов и преступной деятельности, передает агентство AFP.

Сайт kp.ru писал о том, что корабль Aquarius ходит под флагом Гибралтара и занимается спасением терпящих бедствие в море нелегальных мигрантов из Африки, которые пытаются добраться до Европы. После того, как беженцев поднимают на судно, оно направляется в сторону западаных портов, где правозащитники уговаривают государства предоставить этим людям убежище.