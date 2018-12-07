Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире из-за угрозы взрыва

СЕГОДНЯ 07:50 2018-12-07T08:12:44+03:00

Правоохранители так и не нашли никакой бомбы Фото: REUTERS

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В ночь на пятницу, 7 декабря, было эвакуировано здание Time Warner Center, где находится бюро телеканала CNN. Полиция Нью-Йорка была вынуждена провести такую операцию. из-за поступившего в экстренные службы сообщения об угрозе взрыва.

"Нас эвакуировали посреди моего выступления. Угроза взрыва. Мы запустили запись программы. Полиция Нью-Йорка ведет расследование", - написал ведущий телеканала Дон Лемон у себя в микроблоге в Twitter.

Эвакуированные телеведущие CNN в прямом эфире.Полиция эвакуировала здание Time Warner Center

На странице местных правоохранителей также появилось сообщение о том, что район временно закрыт для движения транспорта и пешеходов. К настоящему моменту ограничения уже сняли, поскольку информация о взрывном устройстве в здании так и не подтвердилась.

"На данный момент угроза не подтверждена, мы остаемся на месте, проводим комплексное изучение и обыск объекта", - говорится в сообщении нью-йоркской полиции на странице в Twitter.