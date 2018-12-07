Сотрудников CNN эвакуировали в прямом эфире из-за угрозы взрыва
В ночь на пятницу, 7 декабря, было эвакуировано здание Time Warner Center, где находится бюро телеканала CNN. Полиция Нью-Йорка была вынуждена провести такую операцию. из-за поступившего в экстренные службы сообщения об угрозе взрыва.
"Нас эвакуировали посреди моего выступления. Угроза взрыва. Мы запустили запись программы. Полиция Нью-Йорка ведет расследование", - написал ведущий телеканала Дон Лемон у себя в микроблоге в Twitter.
Эвакуированные телеведущие CNN в прямом эфире.Полиция эвакуировала здание Time Warner Center
На странице местных правоохранителей также появилось сообщение о том, что район временно закрыт для движения транспорта и пешеходов. К настоящему моменту ограничения уже сняли, поскольку информация о взрывном устройстве в здании так и не подтвердилась.
"На данный момент угроза не подтверждена, мы остаемся на месте, проводим комплексное изучение и обыск объекта", - говорится в сообщении нью-йоркской полиции на странице в Twitter.