Минпромтрг предлагает не возвращать экспортерам НДС

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-07T07:57:36+03:00

Возможность компенсировать налог оставят, но не для всех и не в полном объеме

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В Минпромторге придумали, как получить в бюджет 900 миллиардов рублей. В ведомстве предлагают заменить обязательное возмещение НДС на частичное. Это принесет в казну огромную сумму денег. Новая схема прописывает нулевой возврат при экспорте полезных ископаемых, при экспорте обработанного сырья — 50%. Эти деньги могли бы пойти на реализацию 12 нацпроектов. Накануне президент получил правительству рассмотреть процедуру возврата НДС экспортерам Данные инициативы дополняют друг друга.

«В частности, не осуществлять возврат НДС при экспорте сырья и продукции низкого передела», — говорится в письме министра промышленности и торговли Дениса Мантурова в Госдуму.

Деньги будут поступать в бюджет за счет увеличения налоговой нагрузки на экспортеров сырья и производителей продукции низких переделов. А те, кто будут заниматься переработкой, получат свои дополнительные послабления. Бюджет, в свою очередь, будет иметь базу для увеличения налогообложения.

Аналогичная практика применяется в Китае. Там при экспорте бористой стали НДС не возвращается, зато при вывозе текстильной промышленности компенсируется в полном объеме.

В ведомстве газете «Известия» объяснили, что работа пока ведется. Исходя из результатов будет изменен подход к налогообложению промышленных предприятий.

С 1 января в стране будет увеличен еще один налог. На два процента возрастет НДС, он увеличится с существующих 18 до 20%. Это значит, что подорожают все виды товаров и услуг.