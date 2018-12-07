Лавров заявил, что Россия обеспокоена ситуацией на Балканах

СЕГОДНЯ 08:20 2018-12-07T08:38:24+03:00

Речь идет, в частности, о наращивании сил НАТО и ЕС в регионе

Изменить размер текста: A A

Россия обеспокоена сложившейся на Балканах ситуацией, в частности, наращиванием сил НАТО и Евросоюза, которое приводит к появлению новых разделительных линий в регионе. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его мнению, подобные действия провоцируют "дестабилизацию архитектуры безопасности" европейского региона и рост напряженности.

"Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем", - заявил министр.

При этом он отметил, что "главным очагом нестабильности" на Балканах остается Косово, которое открыто саботирует выполнение достигнутых с Сербией договоренностей и осуществляет провокационные шаги.

"Уже пять с половиной лет ничего не делается для создания Сообщества сербских муниципалитетов Косова", - напомнил Лавров в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон".

Сайт kp.ru писал о том, что ранее глава МИД РФ также указывал на попытки западных стран превратить Балканский полуостров в плацдарм против России.