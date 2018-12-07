Историк моды Александр Васильев призвал не одевать собак в комбинезоны

СЕГОДНЯ 08:21 2018-12-07T08:21:04+03:00

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Зимой многие владельцы собак предпочитают не рисковать и наряжать своего питомца в комбинезон, чтобы было теплее. Историк моды и телеведущий Александр Васильев уверен, что это не приносит никакой пользу. Сам он уже 12 лет живот бок о бок со своим мопсом по кличке Котик и регулярно гуляет с питомцем.

- С удовольствием гуляю со своим песиком, но не из тех владельцев, кто имеет целый гардероб для своего питомца. Одевать собак — это не для меня, у Котика нет никакого гардероба. Я считаю, что для собаки нет ничего лучше, чем ее собственная шкура, - делится Александр Васильев.

8 декабря известный историк моды отметит свой юбилей, 60-летие встретит за работой, как обычно, потому что главный принцип юбиляра — недоесть и недоспать. А секрет здоровья и бодрости в питании: кофе редко, только черный чай, а еще можно побаловаться яблочным отваром — натуральные яблоки без сахара очень полезны, пишет газета «Известия».

Историк моды Александр Васильев не так давно побывал к Калининграде, в Зеленоградске у него квартира.