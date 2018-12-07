Рика Кихира установила новый мировой рекорд в женской короткой программе в фигурном катании

СЕГОДНЯ 08:30 2018-12-07T08:34:36+03:00

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В финале Гран-При в Ванкувере новый мировой рекорд установила 16-летняя фигуристка Рика Кихира. У японки по итогам короткой программы - 82,51 балла. И это - новый мировой рекорд. Прошлое достижение по новым правилам принадлежало Алине Загитовой - 80,78 балла. Оно было установлено на этапе Гран-При в Москве.

В финале Гран-При, напомним, выступают шесть фигуристок - 3 из Японии и 3 из России. Соревнования продолжаются в эти минуты. Алине Загитовой еще предстоит выход на лед.

Напомним, что в этом сезоне изменилися ряд правил в фигурном катании и все достижения, которые были установлены ранее, были обнулены. И с этого сезона все оценки спортсменок как рекордные достижения пересчитываются заново.

Финал Гран-При - третий по престижности турнир в фигурном катании после чемпионата мира и Олимпийских игр.