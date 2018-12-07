Лавров заявил, что США и ЕС грубо вмешиваются во внутренние дела Македонии

СЕГОДНЯ 08:33 2018-12-07T08:54:02+03:00

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Соединенные Штаты и Евросоюз грубейшим образом вмешиваются во внутренние дела Македонии с целью скорейшего оформления сделки по вступлению этого государства в НАТО. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его мнению, подобная спешка обоснована исключительно желанием Вашингтона "втянуть" Скопье в североатлантический альянс еще в начале 2019 года. Именно с этой целью США проводят различные спекуляции, необходимые для одобрения Преспанского соглашения.

Так, например, в октябре в парламенте Македонии буквально "продавили" одобрение конституционных поправок "путем шантажа и подкупа" оппозиционных депутатов. Причем, как утверждает Лавров, в этом принял непосредственное участие сам посол Соединенных Штатов.

"Налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела Македонии. На повседневной основе ее граждан прямо агитировали голосовать на референдуме 30 сентября за принятие Преспанского соглашения. Референдум, как известно, провалился", - сказал министр в интервью газете "Эфимерида тон синдактон".

Напомним, что Греция на протяжении многих лет требует от Македонии сменить название, поскольку одна из греческих провинций имеет такое же наименование. Именно из-за этого спора Афины постоянно блокируют вступление Скопья в НАТО и ЕС. В конце сентября на территории Македонии состоялся референдум, в ходе которого граждане республики должны были высказать свое мнение по этому поводу, однако, как писал сайт kp.ru , голосование было признано несостоявшимся из-за низкой явки.