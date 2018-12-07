2018-12-07T09:01:29+03:00
Спорт

Финал Гран-При 2018: Алина Загитова идет второй после короткой программы

Впереди россиянки - Рика Кихира, установившая новый мировой рекорд
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Алина Загитова откатала короткую программу на финале Гран-При в Ванкувере.Алина Загитова откатала короткую программу на финале Гран-При в Ванкувере.Фото: REUTERS
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В канадском Ванкувере завершились соревнования в короткой программе в финале Гран-При по фигурному катанию среди женщин. В финале за победу спорят шесть спортсменок - по 3 из Японии и России.

Первое место у 16-летней японки Рики Кихиры. Она получила 82,51 балла. Вслед за ней - Алина Загитова, получившая 77,93 балла. Третье место у Елизаветы Туктамышевой - 70,65 балла.

Далее расположились Каори Сакамото (70,23), Софья Самодурова (68,24) и Сатоко Мияхара (67,52). Теперь у фигуристок предстоит произвольная программа. Она пройдет в Ванкувере завтра. По московскому времени это будет полночь 9 декабря.

Напомним, что в финал Гран-При отбирались шесть спортсменок по итогам шести этапов. В финал прошли лучшие по сумме баллов, набранных на этих соревнованиях. В прошлом сезоне, напомним, финал Гран-При в олимпийский сезон выиграла Алина Загитова.

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