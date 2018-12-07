Трамп призвал демократов спасти Аризону от наплыва беженцев

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-07T09:21:39+03:00

Таким образом президент США пытается уговорить конгрессменов на строительство стены на границе с Мексикой

Изменить размер текста: A A

Президент Соединенных Штатов призвал членов Демократической партии одобрить строительство стены на границе Аризоны с Мексикой. По мнению главы государства, только так власти смогут защитить жителей штата от наплыва мигрантов.

"Аризона вместе с нашими военными и пограничными службами замерла в ожидании массивного наплыва [мигрантов] на неогороженном стеной участке. Мы не позволим им пройти! Большая опасность", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

При этом он обратился с просьбой одобрить строительство лично к лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру и Нэнси Пелоси, которая была номинирована партией на пост спикера Палаты представителей Конгресса США.

Напомним, что возведение стены на границе с Мексикой было важной частью предвыборных обещаний Дональда Трампа. После вступления в должность президента республиканец сразу же приступил к действиям, однако демократы и власти соседнего государства продолжают препятствовать ему в этом вопросе.

Однако, как писал сайт kp.ru, первый участок стены все же удалось открыть в конце октября этого года. Речь идет о трехкилометровом высоком ограждении.