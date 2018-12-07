2018-12-07T09:31:05+03:00
Наука

Китай успешно вывел на орбиту два спутника для Саудовской Аравии

Речь идет об аппаратах SaudiSat-5А и SaudiSat-5В, которые стартовали с космодрома Цзюцюань в пятницу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Китай успешно запустил два спутника для Саудовской АравииКитай успешно запустил два спутника для Саудовской АравииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В эту пятницу, 7 декабря, КНР провела успешный запуск двух спутников SaudiSat-5А и SaudiSat-5В, которые предназначаются для использования Саудовской Аравией. О выводе аппаратов на орбиту сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

Отмечается, что запуск проводился с космодрома Цзюцюань провинции Ганьсу на северо-западе страны. Ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала в 12:12 по местному времени (07:12 мск).

Вместе со спутниками на орбиту были отправлены также семь микроспутников, предназначенных для обслуживания интернета и три - для тестирования разработок дистанционного управления.

Как сообщает ТАСС, этот запуск стал уже 293-им для ракет-носителей серии "Чанчжэн". Так, сайт kp.ru писал о том, что 19 ноября Китай вывел в космос два навигационных спутника. Их доставку на орбиту осуществляла ракета-носитель "Чанчжэн-3-Би".

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