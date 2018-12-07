Ким Чен Ын может посетить Южную Корею 12-14 декабря

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-07T09:50:07+03:00

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Лидер КНДР Ким Чен Ын может посетить Южную Корею уже в ближайшее время, а именно в период с 12 по 14 декабря. Соответствующее приглашение северокорейскому главе направил его коллега, президент соседней республики Мун Чжэ Ин.

Отмечается, что администрация лидера Южной Кореи уже активизировала работу по организации встречи политиков. Так, во вторник, 4 декабря, Мун Чжэ Ин провел незапланированное совещание со своими советниками, в ходе которого, предположительно, состоялось обсуждение вопросов, связанных со скорым визитом Ким Чен Ына.

Аналогичное мероприятие было организовано и в четверг. При этом для его проведения президент Южной Кореи отменил все свои назначенные ранее встречи и перенес их на другие даты. Кроме того, глава администрации лидера республики вынужден был выйти из отпуска, чтобы посетить это совещание. Издание "Чосон ильбо" предполагает, что все вышеперечисленное свидетельствует о важности затрагиваемой тематики.

Стоит отметить, что именно Ким Чен Ын стал первым лидером КНДР, побывавшим на территории Южной Кореи. Сайт kp.ru писал о том, что к встрече двух лидеров, состоявшейся в апреле 2018 года, было приковано особое внимание СМИ.