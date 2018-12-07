СК предложил проверять чиновников на «айтрекере» – детекторе лжи для глаз

СЕГОДНЯ 09:44 2018-12-07T09:44:06+03:00

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9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Отметить данный праздник в следственном комитете решили по-своему, предложив ввести новую процедуру тестирования для госслужащих. Ежегодно в России фиксируются десятки тысяч коррупционных преступлений и регулярные проверки помогли бы снизить печальную статистику.

С января по сентябрь 2018 года было возбуждено 14 190 коррупционных дел, брать взятки стали чаще на 1,9%, в сравнении с прошлым годом.

Если тестировать всех госслужащих на полиграфе, то это поможет сократить число преступлений, уверены следователи. Для примера приводят законодательство США, там госслужащие при трудоустройстве добровольно соглашаются на регулярные проверки.

- По нашей информации, в мэрии Москвы ежегодно на полиграфе проводится профилактическая проверка сотрудников, связанных с госзакупками, — рассказал газете «Известия» Сергей Рябов, заместитель руководителя Главного управления криминалистики СК РФ. — Такие же меры предусмотрены в отношении некоторых работников Росатома, спецслужб.

На помощь силовикам придет новое техническое устройство «айтрекер» - это детектор лжи, который проверяет человека по глазам. Он широко применяется для исследований в медицинской сфере и в коммерческом секторе. В СК разработали собственную программу для прибора и теперь устройство фиксируют реакцию глаза при ответе. Зрачком нельзя управлять с помощью сознания. Глаза всё время двигаются. Их движения и считываются инфракрасными камерами. Проверка на айтрекере проходит в четыре раза быстрее, чем на полиграфе, а результаты выше.

Для применения прибора есть только два противопоказания: полная слепота и критически низкий интеллект. Линзы и очки не станут помехой для проверки.