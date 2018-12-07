2018-12-07T10:29:25+03:00
Политика

Четырех российских журналисток не пустили на территорию Украины

Речь идет о сотрудницах изданий "Фонтанка", "Старая Русь", "Мой район" и корреспонденте сети SCOOP
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украинские пограничники не пустили на территорию страны четырех российских журналистокУкраинские пограничники не пустили на территорию страны четырех российских журналистокФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пограничники не пустили четырех российских журналисток на территорию Украины. По предварительной информации, речь идет о корреспонденте газеты "Мой район" Елене Владыкиной, сотруднице издания "Старая Русь" Елене Николаевой, Анастасии Дроздовой из сети SCOOP и Юлии Никитиной из "Фонтанки".

"Мы бились сутки. До самой последней минуты. Мои полтора суток без сна, все как в фильме "Терминал“. Однако во въезде на Украину мне все-таки отказали", — написала Дроздова на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, что причины отказа журналисткам так и не объяснили. О том, что четырех россиянок развернули обратно, сообщило Общественное телевидение "Громадське".

Сайт kp.ru писал о том, что около недели назад попасть на Украину не смогли около полусотни наших соотечественников. Люди летели в Киев с пересадкой в Минске, однако всех их отправили обратно в Белоруссию.

Причины для отказа, если и назывались, то были разными - посещение Крыма, отсутствие необходимых документов и даже четкой цели визита.

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